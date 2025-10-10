Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen Feldhäcksler

Severin/Parchim (ots)

Auf einem Maisfeld bei Severin ist am Donnerstagvormittag ein Feldhäcksler während der Erntearbeiten beschädigt worden.

Dabei soll erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich an der Landmaschine entstanden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Fremdkörper zur Beschädigung geführt haben, der zuvor durch bislang unbekannte Personen nahe der B321 zwischen Schlieven und Friedrichsruhe platziert wurde. Die Erntemaschine war daraufhin nicht mehr fahrbereit. Personen wurden bei dem Vorfall gegen 09:00 Uhr nicht verletzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

