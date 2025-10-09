PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte hinterlassen Graffitischmierereien - Polizei sucht Zeugen

Gägelow (LK NWM) (ots)

In den vergangenen Tagen haben bislang unbekannte Täter in den Ortschaften Gägelow und Proseken mehrere Graffitischmierereien hinterlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierten der oder die Täter im Zeitraum von Montagnachmittag (6. Oktober) bis Mittwochmorgen unter anderem mehrere Buswartehäuschen in Gägelow und Proseken mit verschiedenen Schriftzügen in unterschiedlichen Farben und Größen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Schmierereien in Proseken (Hauptstraße) oder Gägelow (Marktstraße und Klützer Straße) gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

