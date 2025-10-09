PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Güstrower Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und sucht Zeugen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Bereits am 02.10.2025 gegen 22 Uhr wurde der Güstrower Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Eisenbahnstraße gemeldet. Laut Zeugenaussagen soll auch ein pistolenähnlicher Gegenstand von einer Person mitgeführt worden sein. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatten sich jedoch alle Beteiligten des Vorfalls entfernt. Laut Aussagen von Zeugen soll es zunächst zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen sein. Kurz darauf vernahmen zwei Zeugen unabhängig voneinander ein lautes Knallgeräusch aus Richtung des Ereignisortes. Daraufhin soll sich ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand laufender Weise in Richtung Lindenstraße entfernt haben und von mehreren Personen verfolgt worden sein. Weitere Angaben konnten die Zeugen nicht mitteilen. Auch nach erfolgter Absuche und weiterführenden Ermittlungen konnte bislang kein Beteiligter im Nachgang ermittelt werden. Daher bittet die Güstrower Kriminalpolizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 11:16

    POL-HRO: Minderjährige werfen Steine auf fahrende Autos - Polizei ermittelt

    Schwerin (ots) - Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen, nachdem am Mittwochnachmittag augenscheinlich Minderjährige Steine von einer Straßenbahnbrücke auf fahrende Fahrzeuge geworfen haben sollen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Plater Straße in Schwerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:13

    POL-HRO: Zigaretten aus Tankstelle in Ludwigslust gestohlen

    Ludwigslust (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Ludwigslust haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge brachen die Täter zunächst die Eingangstür des am Ortsausgang in Richtung Neustadt-Glewe gelegenen Gebäudes auf und verschafften sich so Zutritt. Aus den Regalen im Verkaufsraum stahlen die Einbrecher, bei denen es sich ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:00

    POL-HRO: Unbekannte beschmieren Sanitzer Jugendclub mit verfassungsfeindlichen Graffitis

    Sanitz / Landkreis Rostock (ots) - Gestern wurden am Sanitzer Jugendclub in der John-Brinckman-Straße gleich mehrere Graffitis festgestellt und der Polizei gemeldet. Dabei wurden die teilweise verfassungsfeindlichen Schriftzüge und Symbole vermutlich mitten am Tag, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 17:40 Uhr an die Fassade eines Nebengelasses der Einrichtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren