Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschmieren Sanitzer Jugendclub mit verfassungsfeindlichen Graffitis

Sanitz / Landkreis Rostock (ots)

Gestern wurden am Sanitzer Jugendclub in der John-Brinckman-Straße gleich mehrere Graffitis festgestellt und der Polizei gemeldet. Dabei wurden die teilweise verfassungsfeindlichen Schriftzüge und Symbole vermutlich mitten am Tag, in der Zeit von 13:15 Uhr bis 17:40 Uhr an die Fassade eines Nebengelasses der Einrichtung großflächig aufgesprüht. Die Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der entsprechenden Delikte und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

