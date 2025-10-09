PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 86-Jähriger in Güstrow wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Der seit gestern Abend vermisste 86-jährige Mann aus Güstrow wurde am heutigen Vormittag wohlbehalten aufgefunden.

Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6133993

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

