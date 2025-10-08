POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin
Schwerin (ots)
Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr am Dreescher Markt in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Bei der Auseinandersetzung wurde eine Person leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Schweriner Klinikum gebracht. Der Tatverdächtige wurde vor Ort gefasst und vorläufig festgenommen. Die Maßnahmen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an. Derzeit werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst
