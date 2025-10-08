PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:10 Uhr am Dreescher Markt in 
Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 
männlichen Personen.
Bei der Auseinandersetzung wurde eine Person leicht verletzt und mit 
einem Rettungswagen ins Schweriner Klinikum gebracht.
Der Tatverdächtige wurde vor Ort gefasst und vorläufig festgenommen.
Die Maßnahmen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.
Derzeit werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen 
Körperverletzung geführt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

