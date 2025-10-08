Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen Radlader - Polizei sucht Zeugen

Selmsdorf (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende einen Radlader in Selmsdorf entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (04. Okt.) bis zum darauffolgenden Montag entwendeten der oder die unbekannten Täter den Radlader im Selmsdorfer Ortsteil Lauen. Das Fahrzeug der Marke Volvo (Farbe Gelb) war dort in einem Baustellenbereich in der Straße Kurzstucken abgestellt.

Der Hinweisgeber bemerkte den Diebstahl am Nachmittag des 06. Oktober und informierte daraufhin die Grevesmühlener Polizei. Die eingesetzten Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall ein.

Der entstandene Schaden liegt bei circa 32.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

