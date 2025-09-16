Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Training - Jetzt anmelden und sicher in den Herbst fahren

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben gemeinsam mit der Volkshochschule Reckenberg-Ems ein Pedelec-Training entwickelt. Ziel ist es, durch die Stärkung des eigenen Risikobewusstseins Verkehrsunfälle mit dem Pedelec zu verringern. Dabei geht es unter anderem um die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr, um das Bewusstwerden von Unfallfolgen, das Wissen um die Handhabung und die Besonderheiten der verschiedenen Pedelecs sowie das Erkennen von Geschwindigkeitsrisiken. Aus diesem Grund weisen wir auf das gemeinsame Kursangebot mit der Volkshochschulen Reckenberg-Ems hin. Der nächste Kurs findet am Freitag, 19.09. zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in Wiedenbrück - VHS im Stadthaus, Luise-Hensel-Saal und Kirchplatz statt. Die Teilnahme erfolgt mit dem eigenen Pedelec. Die Anmeldung wird organisiert über die Volkshochschule Reckenberg-Ems. www.vhs-re.de, 05242 90 30-900 oder briefkasten@vhs-re.de

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell