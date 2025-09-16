PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Training - Jetzt anmelden und sicher in den Herbst fahren

POL-GT: Pedelec-Training - Jetzt anmelden und sicher in den Herbst fahren
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben gemeinsam mit der Volkshochschule Reckenberg-Ems ein Pedelec-Training entwickelt. Ziel ist es, durch die Stärkung des eigenen Risikobewusstseins Verkehrsunfälle mit dem Pedelec zu verringern. Dabei geht es unter anderem um die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr, um das Bewusstwerden von Unfallfolgen, das Wissen um die Handhabung und die Besonderheiten der verschiedenen Pedelecs sowie das Erkennen von Geschwindigkeitsrisiken. Aus diesem Grund weisen wir auf das gemeinsame Kursangebot mit der Volkshochschulen Reckenberg-Ems hin. Der nächste Kurs findet am Freitag, 19.09. zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr in Wiedenbrück - VHS im Stadthaus, Luise-Hensel-Saal und Kirchplatz statt. Die Teilnahme erfolgt mit dem eigenen Pedelec. Die Anmeldung wird organisiert über die Volkshochschule Reckenberg-Ems. www.vhs-re.de, 05242 90 30-900 oder briefkasten@vhs-re.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 14:00

    POL-GT: Am Foddenbach - Polizei sucht Unfallzeugen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Auf der Fahrradstraße Am Foddenbach ereignete sich bereits Anfang September (05.09., 08.20 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden. Die Fahrradstraße verbindet die Straße Schnatweg und Butterweg. Ein 25-jähriger Mann aus Steinhagen befuhr an dem Freitagmorgen mit einem Fahrrad die Straße in Richtung Schnatweg. In einer uneinsehbaren Linkskurve kam dem Radfahrer ein ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:10

    POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Stadtring Kattenstroth

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (19.00 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Brockweg ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Zuvor befuhr die 22-jährige Gütersloherin mit ihrem Suzuki den Stadtring aus Richtung Verler Straße, in Richtung Wiedenbrücker Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in den Brockweg abzubiegen. Zur ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:04

    POL-GT: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Freitagnachmittag (12.09., 16.50 Uhr) befuhr ein Rennrad-Fahrer die Breslauer Straße aus Richtung Thaddäusstraße kommend. Eigenen Angaben nach wich der 61-jährige Verler nach links aus, um einem vor ihm am Fahrbahnrand rangierenden Auto auszuweichen. Dabei stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren