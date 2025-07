Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kind. Hierbei wurde das Kind schwer verletzt. Nach jetzigem Kenntnisstand querte ein 11 jähriges Kind im Bereich der Gartenstraße 36 die Fahrbahn, ohne hierbei auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 34 jähriger PKW Fahrer, welcher in Richtung Mönchengladbach unterwegs war, konnte trotz einer sofortigen Notbremsung einen Zusammenprall zwischen dem PKW und dem Kind nicht vermeiden. Das Kind wurde hierdurch zu Boden geschleudert. Es wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem es stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

