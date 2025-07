Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Ermittlungskommission nimmt zwei Tatverdächtige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Kokain fest

Mönchengladbach (ots)

Unter Federführung der Polizei Mönchengladbach haben Beamte am Donnerstag, 3. Juli, gegen 13 Uhr, nach intensiver Ermittlungsarbeit im Rahmen einer Ermittlungskommission, zwei Tatverdächtige sowie eine weitere Person vorläufig festgenommen sowie mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Ein 27-Jähriger, ein 29-Jähriger und ein 26-Jähriger konnten auf frischer Tat beim Handel mit Kokain an der Lürriper Straße durch eingesetzte Spezialkräfte und Kräfte des Einsatztrupps gestellt werden. Insgesamt stellte die Polizei ein Kilogramm Kokain sicher.

Bei weiteren Durchsuchungen an Aufenthaltsorten der Beschuldigten stellten die Ermittler Beweismaterial wie Handelsutensilien, Bargeld sowie weitere Drogen sicher. Die Durchsuchungsmaßnahmen dauern an.

Die Ermittler führten die Männer einen Tag später wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Kokain in nicht geringen Mengen einem Haftrichter vor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Freitag, 4. Juli, Untersuchungshaft für die Männer an. (cr)

