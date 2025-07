Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Haftbefehle gegen mutmaßliche Einbrecher vollstreckt

Mönchengladbach (ots)

Ermittlungskommission nimmt zwei Tatverdächtige in Hardterbroich-Pesch fest Die Polizei Mönchengladbach hat wegen diverser Wohnungseinbruchsdiebstähle und weiterer Einbruchsdelikte eine Ermittlungskommission geführt. Im Laufe dieser Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen drei Beschuldigte: Zwei der Männer konnten am Mittwoch, 2. Juli, im Rahmen eines Sondereinsatzes im Ortsteil Hardterbroich-Pesch vorläufig festgenommen werden. Sie stehen im dringenden Verdacht, nächtliche Einbrüche in mehrere Bäckereien begangen zu haben, die zumeist an Supermärkte angeschlossen sind. Gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 44 und 55 Jahren waren daher im Vorfeld des Einsatzes auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen worden - unter anderem wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Der Aufenthaltsort des dritten Beschuldigten ist bislang noch unbekannt. Für die Festnahme zogen die Ermittler ein Spezialeinsatzkommando hinzu, da nicht auszuschließen war, dass die mutmaßlichen Einbrecher über eine Schusswaffe verfügen. In den frühen Morgenstunden verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zu den jeweiligen Wohnungen und konnten die Personen festnehmen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die beiden Beschuldigten wurden heute, 3. Juli, einem Haftrichter vorgeführt, der den beiden Männern die Untersuchungshaft verkündete. (mb)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell