Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: PKW fährt auf Bahngleisen

Stralsund (ots)

Am Mittwoch (29.01.2025) blockierte ein PKW die Bahnstrecke zwischen Stralsund und Greifswald am Bahnübergang in Miltzow. Zum Glück konnten größere Schäden verhindert werden.

Gegen 18:45 Uhr wurde die Bundespolizei durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn darüber informiert, dass sich ein Kraftfahrzeug zwischen den geschlossenen Schranken auf dem Bahnübergang in Miltzow befindet. Daraufhin wurde die Bahnlinie sofort gesperrt.

Als Bundespolizisten den Ereignisort erreichen, befand sich der PKW etwa 30 Meter vom Bahnübergang entfernt im Gleisbereich. Der Fahrer, ein 18-jähriger Deutscher, hatte offensichtlich versucht das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich zu manövrieren. Die Fahrt auf dem Gleiskörper vom Bahnübergang misslang. Das Fahrzeug blieb in einer Weiche stecken.

Ein beauftragtes Abschleppunternehmen hat das Fahrzeug geborgen. Hinzugezogene Beamte der Landespolizei stellten vor Ort fest, dass der junge Mann weder unter Alkohol noch unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Bahnstrecke wurde durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn um 21:19 Uhr für den Zugverkehr wieder freigegeben.

Der junge Mann, der offensichtlich einen Schutzengel hatte, blieb unverletzt. Er wird sich jedoch für sein Verhalten verantworten müssen.

Durch den Zwischenfall kam es bei sieben Zügen zu insgesamt 400 Minuten Verspätung, fünf Züge sind komplett ausgefallen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell