Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Erfolgreiche Zielfahndung

Ribnitz-Damgarten, Stralsund (ots)

Am Mittwoch (28.01.2025) verhafteten Bundespolizisten in Ribnitz-Damgarten einen 49-jährigen Deutschen. Der Mann ist bereits im Juni des letzten Jahres vom Amtsgericht Stralsund wegen des vierfachen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verurteilt worden. Er leistete ausländischen Staatsangehörigen Beihilfe zu deren unerlaubten Aufenthalt in Deutschland.

Demnach wurde der Mann vom Gericht zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt. Im Falle der Nichtzahlung war eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 45 Tagen angedroht.

Seit seiner Verurteilung war der Mann aus Baden-Württemberg unbekannten Aufenthalts, sodass am 15. Januar 2025 durch die Staatsanwaltschaft Stralsund Haftbefehl erlassen wurde.

Nachdem der derzeitige Aufenthaltsort des Verurteilten durch die Bundespolizei ermittelt werden konnte, wurde der Haftbefahl gestern Nachmittag in Ribnitz-Damgarten vollstreckt. Die Verbringung in eine Justizvollzuganstalt blieb dem Mann jedoch erspart, da er die erforderliche Summe aufbringen konnte.

