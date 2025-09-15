Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Stadtring Kattenstroth

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (19.00 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Brockweg ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Zuvor befuhr die 22-jährige Gütersloherin mit ihrem Suzuki den Stadtring aus Richtung Verler Straße, in Richtung Wiedenbrücker Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in den Brockweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31-jähriger Mann aus Halle (Westf.) mit seinem Motorrad Yamaha den Stadtring in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte die Kreuzung zu queren. Bei dem anschließenden Abbiegeversuch der Suzuki-Fahrerin kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.

Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 14 000 Euro.

