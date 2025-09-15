PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf dem Stadtring Kattenstroth

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (19.00 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Brockweg ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer. Zuvor befuhr die 22-jährige Gütersloherin mit ihrem Suzuki den Stadtring aus Richtung Verler Straße, in Richtung Wiedenbrücker Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in den Brockweg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 31-jähriger Mann aus Halle (Westf.) mit seinem Motorrad Yamaha den Stadtring in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte die Kreuzung zu queren. Bei dem anschließenden Abbiegeversuch der Suzuki-Fahrerin kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.

Der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 14 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:04

    POL-GT: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Freitagnachmittag (12.09., 16.50 Uhr) befuhr ein Rennrad-Fahrer die Breslauer Straße aus Richtung Thaddäusstraße kommend. Eigenen Angaben nach wich der 61-jährige Verler nach links aus, um einem vor ihm am Fahrbahnrand rangierenden Auto auszuweichen. Dabei stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 19:00

    POL-GT: Streit endet in Körperverletzung

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FN)- Am 13.09.2025 kam es gegen 11:20 Uhr in der Innenstadt von Gütersloh zu einem Streit zwischen 2 männlichen Personen. Im Sichtbereich eines Wahlkampfstandes einer politischen Partei eskalierte dieser Streit möglicherweise aufgrund unterschiedlicher politischer Ansichten zu einer Körperverletzung. Die beiden 48 und 36 Jahre alten Männer aus Gütersloh wurden dabei nach ersten ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 22:04

    POL-GT: Polizeieinsatzfahrzeug verunfallt auf dem Weg zum Einsatzort

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (CJ) - Am 12.09.2025 wurde ein Einsatzfahrzeug der Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Rheda-Wiedenbrück entsandt. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeiwache Rheda-Wiedenbrück befuhren daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht die Straße Marburg in Richtung Aurea. Gegen 14:21 Uhr kam das Einsatzfahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren