POL-GT: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Verl (FK) - Freitagnachmittag (12.09., 16.50 Uhr) befuhr ein Rennrad-Fahrer die Breslauer Straße aus Richtung Thaddäusstraße kommend. Eigenen Angaben nach wich der 61-jährige Verler nach links aus, um einem vor ihm am Fahrbahnrand rangierenden Auto auszuweichen. Dabei stürzte der Mann und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell