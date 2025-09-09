PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: POLIZEI WARNT! Betrugsversuche durch falsche Bankmitarbeiter

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am Dienstagvormittag (09.09.) mehren sich die Hinweise bei der Polizei Gütersloh, dass es aktuell zu telefonischen Betrugsversuchen falscher Bankmitarbeiter oder falschen Mitarbeitern der Bankenaufsicht kommt. Die Anrufe bündeln sich derzeitig im südlichen Kreisgebiet, rund um die Orte Langenberg oder Mastholte.

ACHTUNG! Es handelt sich um einen BETRUGSVERSUCH!

Der Modus Operandi in allen Fällen der gleiche: Die Betrüger rufen arglose Bürgerinnen und Bürger an und suggerieren als falsche Bankmitarbeiter oder Mitarbeiter der Bankenaufsicht, dass die EC-Karten der Angerufenen missbräuchlich belastet wurden. Diese Betrugsanrufe werden aus sogenannten Call-Centern abgesetzt. Die angezeigten Rufnummern werden zuvor verfälscht. Für die nötige Sperrung der Karten, erfragen die Betrüger in der Folge die PIN-Nummern.

Im nächsten Schritt holen weitere Bandenmitglieder die EC-Karten von den Angerufenen ab. Als Erklärung dafür, sollen die Karten kriminaltechnisch untersucht werden. Haben die Betrüger alles zusammen, werden die Konten durch Abhebungen an Geldautomaten belastet oder die EC-Karten in Geschäften eingesetzt, bis der Betrug entdeckt und die Karten gesperrt werden.

DIE POLIZEI WARNT!

Machen Sie am Telefon keine Angaben über Geld- und Wertgegenstände!

Beenden Sie diese Telefonate sofort und ohne Ankündigung!

Informieren Sie Angehörige, Freunde und Nachbarn über diese Masche!

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

