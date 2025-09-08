PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Zeugen gesucht - Mann fährt in Verl durch abgesperrten Bereich

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Im Zuge des Stadtfestes "Verler Leben" wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag (06.09., 01.30 Uhr) über ein fahrendes Fahrzeug innerhalb des abgesperrten Bereichs informiert. Mehrere Zeugen informierten die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass ein Mann mit einem Audi durch den für Fußgänger vorbehaltenen Bereich fuhr. Zuvor hatten Mitarbeiter des Ordnungsamtes den Mann aufgefordert das Auto zu verlassen. Vergeblich. Der Mann fuhr weiter durch den abgesperrten Bereich und in Richtung Sender Straße davon.

Ersten Erkenntnissen nach wurde keine Person verletzt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, welche konkrete Angaben zu der Person in dem Fahrzeug machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

