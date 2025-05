POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt zur Brandursache

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (20.05.2025) leistete ein 39-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte am Königsplatz. Gegen 10.00 Uhr versuchte der 39-jährige Mann ein Fahrrad am Königsplatz zu entwenden. Als eine Passantin den Mann daran hinderte, lies er von dem Rad ab und entfernte sich. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung stellten Polizeibeamte den Mann in der Fuggerstraße fest. Aufgrund der ...

mehr