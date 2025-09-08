Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Unfallflucht mit mehreren Verletzten gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Freitagnachmittag (05.09., 14.34 Uhr) kam es auf der Neuenkirchener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Mercedes Vito-Fahrer kam von der Straße ab und prallte mit dem vollbesetzten Wagen gegen einen Baum. In dem Vito befanden sich insgesamt sieben Personen. Der 58-jährige Fahrer aus Wadersloh erlitt schwere Verletzungen. Ebenso schwer verletzt wurde eine 55-jährige Verlerin, welche sich auf der Rückbank des Wagens befand. Zwei weitere Frauen erlitten leichte Verletzungen.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen ergab sich folgender Unfallhergang: Der Vito-Fahrer befuhr die Neuenkirchener Straße in Richtung Verl. Kurz vor der Einmündung zur Schulstraße kam ihm ein blauer Lkw entgegen. Mit diesem wurde den Angaben nach eher mittig auf der Fahrbahn gefahren. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich der Wadersloher nach rechts aus. Er kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Der Vito musste abgeschleppt werden. Auslaufende Kraftstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

