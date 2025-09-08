PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Radfahrerin nach Sturz ins Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am späten Samstagabend (06.09., 23.25 Uhr) stürzte eine 58-jährige Frau aus Gütersloh mit ihrem Pedelec, als sie auf der Avenwedder Straße, nahe des Tobiaswegs, auf den Gehweg auffahren wollte. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

