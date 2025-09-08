POL-GT: Radfahrerin nach Sturz ins Krankenhaus

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Ortsteil Batenhorst sind unbekannte Täter am Freitagvormittag (05.09., 10.15 - 12.15 Uhr) in die Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Wiesenstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung und durchsuchten die Räume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere ...

