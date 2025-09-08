POL-GT: Tageswohnungseinbruch im Ortsteil Batenhorst
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Ortsteil Batenhorst sind unbekannte Täter am Freitagvormittag (05.09., 10.15 - 12.15 Uhr) in die Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Wiesenstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung und durchsuchten die Räume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell