POL-GT: Tageswohnungseinbruch im Ortsteil Batenhorst

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Ortsteil Batenhorst sind unbekannte Täter am Freitagvormittag (05.09., 10.15 - 12.15 Uhr) in die Wohnung eines Zweifamilienhauses an der Wiesenstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung und durchsuchten die Räume. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

