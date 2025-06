POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Denkmalstraße in Bitburg

Prüm (ots) - Am heutigen Donnerstag kam es gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Prüm zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine Verkehrsteilnehmerin wollte mit ihrem Pkw vorwärts in die Parklücke einfahren. Hierbei stieß sie mit einer Fußgängerin zusammen, die sich in der Parklücke befand. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen am Bein. Die genauen Umstände ...

