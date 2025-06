Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf Parkplatz mit verletzter Person

Prüm (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 10:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Prüm zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine Verkehrsteilnehmerin wollte mit ihrem Pkw vorwärts in die Parklücke einfahren. Hierbei stieß sie mit einer Fußgängerin zusammen, die sich in der Parklücke befand. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen am Bein.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06551 9420 zu melden.

