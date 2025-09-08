PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Raubdelikte in der Bahnhofshalle

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Polizeieinsatz am Sonntagmorgen (07.09., 05.41 Uhr) in der Bahnhofshalle am Willy-Brandt-Platz, nachdem ein 66-jähriger Gütersloher einen Raub gemeldet hatte. Zuvor verließ der Mann eine nahe Gaststätte und betrat anschließend gegen 05.38 Uhr die Bahnhofshalle. Dort wurde er weiteren Angaben zufolge von einem Tatverdächtigen unvermittelt gegen die Wand gedrückt. Der Mann entnahm dem Gütersloher eine geringe Menge Bargeld sowie eine EC-Karte und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der 66-Jährige konnte den unbekannten Tatverdächtigen ausschließlich als Schwarz beschreiben.

Eine weitere Tat wurde der Polizei dann am Sonntagmittag (07.09.) im Rahmen einer Anzeigenaufnahme auf der Wache mitgeteilt. Ein 45-jähriger Gütersloher betrat am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr die Bahnhofshalle, nachdem er zuvor aus einer gegenüberliegenden Gaststätte kam. Den Angaben nach griff ihn ein unbekannter Tatverdächtiger unvermittelt an. Der 45-Jährige ging zu Boden, der Täter ließ kurz darauf von ihm ab und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Gütersloher stellte anschließend das Fehlen seiner Smartwatch fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den beiden Taten machen oder hatte rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

