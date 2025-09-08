Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Doppelhaushälfte an der Gleiwitzer Straße

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitagabend (05.09., 18.30 - 21.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte an der Gleiwitzer Straße verschafft. Nachdem die Einbrecher die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell