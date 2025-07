BPOL-KS: Exhibitionist im Regionalexpress

Kassel (ots) - Am gestrigen Montag (28.7./17:55 Uhr) sollen drei Männer einen weiteren Mann im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe geschlagen und gestoßen haben. Zuerst sind die Männer in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. In deren Verlauf ein 31-jähriger Deutscher von den anderen Beteiligten gestoßen und geschlagen wurde. Hierbei erlitt er ein Hämatom am ...

mehr