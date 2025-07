BPOL-KS: Schlägerei im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe - Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Ein 38-Jähriger beleidigte am vergangenen Samstag (26.7./21:15 Uhr),auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Berlin, eine 19-Jährige Mitreisende. Beide Personen benutzten unabhängig voneinander den ICE 274. Während der Fahrt soll der afghanische Mann angefangen haben eine 19-Jährige zu beleidigen. Durch die Äußerungen bezüglich ihres Kopftuchs und ihrer vermeintlichen Religion fühlte sich die junge Deutsche beleidigt und in ihrer Ehre herabgesetzt. ...

mehr