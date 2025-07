BPOL-KS: Schnellbremsung bei Hoher Geschwindigkeit

Großen Linden / Gießen (ots) - Unbekannte Personen zerstörten am letzten Wochenende die Scheibe eines Wartehäuschens am Bahnhof Großen Linden. Festgellte wurde der Schaden durch eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen am Samstag den 26.7.25. Vermutlich wurde die Scheibe durch den Wurf mit einem Schotterstein zerstört. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Höhe des ...

mehr