Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Mann raubt Bargeld und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (07.09., 20.42 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub auf der Strengerstraße informiert. Den Erkenntnissen zufolge wurde ein 26-jähriger Mann aus Gütersloh gegen 20.30 Uhr auf der Strengerstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Kurz darauf schlug der Tatverdächtige den 26-Jährigen unvermittelt, entriss diesem eine geringe Bargeld aus der Hand und flüchtete zu Fuß in die Innenstadt.

Die Polizeikräfte trafen nur wenige Minuten nach dem Notruf ein, konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet allerdings nicht mehr antreffen. Der Beschreibung nach handelte es sich um einen etwa 40-jährigen Mann mit westeuropäischem Aussehen, Glatze und kräftiger Statur. Er war bekleidet mit einem dunklen Pullover, welcher gestreifte Ärmel hatte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell