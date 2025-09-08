PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Mann raubt Bargeld und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (07.09., 20.42 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub auf der Strengerstraße informiert. Den Erkenntnissen zufolge wurde ein 26-jähriger Mann aus Gütersloh gegen 20.30 Uhr auf der Strengerstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Kurz darauf schlug der Tatverdächtige den 26-Jährigen unvermittelt, entriss diesem eine geringe Bargeld aus der Hand und flüchtete zu Fuß in die Innenstadt.

Die Polizeikräfte trafen nur wenige Minuten nach dem Notruf ein, konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet allerdings nicht mehr antreffen. Der Beschreibung nach handelte es sich um einen etwa 40-jährigen Mann mit westeuropäischem Aussehen, Glatze und kräftiger Statur. Er war bekleidet mit einem dunklen Pullover, welcher gestreifte Ärmel hatte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Raub machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 15:15

    POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen vor der Citywache

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Vergangenen Sonntag (31.08., 17.00 - 17.30 Uhr) kam es unmittelbar vor der Citywache, an der Einmündung Moltkestraße/ Königstraße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 75-jährigen Radfahrerin und einer bislang unbekannten E-Scooter-Fahrerin. Den Erkenntnissen zufolge befuhr die Gütersloherin mit ihrem Fahrrad die Moltkestraße und beabsichtigte nach links auf ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:55

    POL-GT: Diebstahl aus Wohnung an der Marienstraße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Dieb hat am Donnerstagmorgen (04.09., 09.05 Uhr) aus einem Wohnhaus an der Marienstraße eine Handtasche gestohlen. Die Tatzeit konnte aufgrund eines Überwachungssystems eingegrenzt werden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge, gelangte der Täter durch eine offenstehende Terrassentür in das Wohnhaus. Dort entwendete er die Handtasche mit Dokumenten, EC-Karte ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:35

    POL-GT: Unfall auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Donnerstagmorgen (04.09., 09.14 Uhr) kam es auf der Kreuzung Stadtring Kattenstroth/ Neuenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin und eine Autofahrerin erlitten dabei Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 63-jährige Rietbergerin mit einem Fahrrad den linken Fahrradweg in Fahrtrichtung Gütersloh. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren