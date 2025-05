Polizei Dortmund

POL-DO: Auto fährt 14-Jährige in Dortmund-Bodelschwingh an - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0399

Bereits am 3. April ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Unfall zwischen einem schwarzen Auto und einem 14-jährigen Mädchen, das zu Fuß unterwegs war. Die Jugendliche wurde leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete mit seinem Auto. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 14-Jährige war an dem Donnerstag mit einer Freundin zu Fuß auf der Straße "Auf dem Heiken" in Dortmund-Bodelschwingh unterwegs. Da es an der Straße keinen Gehweg für Fußgänger gibt, musste die 14-Jährige am Straßenrand laufen. Gegen 13:30 Uhr erfasste ein Auto die Jugendliche von hinten. Die Fußgängerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Wagen mit längerer Motorhaube handeln, ähnlich einem Porsche oder Tesla. Der Fahrer soll ein etwa 30 Jahre alter Mann mit schwarzen, kurzen Haaren gewesen sein.

Der Fahrer hielt nach dem Unfall kurz an und fuhr dann in Richtung "Wachteloh" davon. Nach dem Unfall haben zwei Frauen, etwa 30 Jahre alt und mit Fußballtrikots bekleidet, dem Mädchen geholfen.

Die Polizei bittet nun diese Frauen und auch Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und dem schwarzen Auto oder dessen Fahrer machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0231/132-2721 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell