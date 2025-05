Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach Einbruch auf Gelände eines Autohändlers - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0380

In der Nacht zum Sonntag (27.04.) drangen mehrere Personen auf das Firmengelände eines Autohändlers im Dortmunder Stadtteil Hörde ein. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen, drei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Gegen 0:50 Uhr bemerkte die Sicherheitsfirma auf den Kamerabildern mehrere Personen, die sich unberechtigt auf dem Firmengelände an der Nortkirchenstraße aufhielten. Sofort wurden durch die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen zu dem weitläufigen Gelände entsandt.

Bei der Durchsuchung des Geländes trafen die Einsatzkräfte im Bereich des Reifenlagers auf einen Mann, der beim Erblicken der Beamten durch ein Loch im Zaun in den angrenzenden Wald flüchtete. Kurz darauf war das Geräusch eines startenden Motors zu hören. Am Zaun stellten die Beamten frische Blutspuren fest, am Rand des Waldes lagen insgesamt 31 Felgen mit Reifen zum Abtransport bereit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte kurz darauf einen Fiat Tipo auf der Straße An der Buschmühle anhalten. Im Auto saßen vier stark verschwitzte Männer, einer davon hatte eine frische Verletzung an der Hand. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeuge und einen blutigen Handschuh. Die Beamten stellten das Auto, die gefundenen Gegenstände sowie die Mobiltelefone der Männer sicher.

Die vier Männer (20, 29, 31, 32) wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete der zuständige Haftrichter Untersuchungshaft gegen drei der Männer an. Da die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft bei dem 20-Jährigen nicht vorlagen, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Quartett erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Bandendiebstahls.

