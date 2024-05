Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschädigter beim Verkehrsunfall verliert seinen Führerschein

Bad Frankenhausen (ots)

Zugegebenermaßen "suboptimal" verlief der Nachmittag eines 40jährigen Mannes am vergangenen Samstag auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Tischplatt". Zunächst fuhr gegen 15:45 Uhr ein anderer Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines kleinen Verkehrsunfalls mit seinem Pkw in den Pkw Daimler des Mannes, so dass die Polizei zur Unfallaufnahme hinzugerufen wurde. Diese überprüfte nun beide Unfallbeteiligten auch hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit und konnte feststellen, dass der Führer des Daimler 1,3 Promille Atemalkohol vorzuweisen hatte. Der Mann wurde nun zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, weiterhin wurde der Führerschein im Rahmen des vorläufigen Entzuges der Fahrerlaubnis noch vor Ort sichergestellt. Neben der eigentlichen angedachten Unfallaufnahme mussten die Beamten nun also noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnen. Nach den Maßnahmen durfte der Mann das Krankenhaus per pedes verlassen.

