Polizei Gütersloh

POL-GT: Brände in Blankenhagen und Niehorst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagabend (07.09.) wurden Feuerwehr und Polizei innerhalb von knapp drei Stunden zu zwei Bränden in den benachbarten Ortsteilen Blankenhagen und Niehorst gerufen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Um 20.45 Uhr bemerkten Zeugen ein Lagerfeuer in einem Waldstück im Bereich Blankenhagener Weg/ Münsterlandstraße. Bislang unbekannte Personen hatten dazu Holz gestapelt und das Feuer entfacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand kein Schaden in der Umgebung. Zwischen 23.50 Uhr und 00.10 Uhr brannte ein Spielturm mit Rutsche zwischen Häusern an der Dessauer Straße und der Hofbrede. Auch hier konnten die Flammen zeitnah gelöscht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den beschriebenen Bränden machen? Wer hat am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

