Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Bartholomäusweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (05.09., 15.00 Uhr) und Sonntag (07.09., 15.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Bartholomäusweg ein. Eine rückwärtige Tür wurde aufgehebelt, anschließend durchsuchten die Täter das Haus. Die Einbrecher entwendeten ein Silberbesteck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Wochenende rund um den Tatort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell