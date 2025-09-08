PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Bartholomäusweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (05.09., 15.00 Uhr) und Sonntag (07.09., 15.45 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Bartholomäusweg ein. Eine rückwärtige Tür wurde aufgehebelt, anschließend durchsuchten die Täter das Haus. Die Einbrecher entwendeten ein Silberbesteck.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Wochenende rund um den Tatort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
  • 08.09.2025 – 10:44

    POL-GT: Brände in Blankenhagen und Niehorst

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntagabend (07.09.) wurden Feuerwehr und Polizei innerhalb von knapp drei Stunden zu zwei Bränden in den benachbarten Ortsteilen Blankenhagen und Niehorst gerufen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Um 20.45 Uhr bemerkten Zeugen ein Lagerfeuer in einem Waldstück im Bereich Blankenhagener Weg/ Münsterlandstraße. Bislang unbekannte ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:35

    POL-GT: Einbruch in Doppelhaushälfte an der Gleiwitzer Straße

    Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitagabend (05.09., 18.30 - 21.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte an der Gleiwitzer Straße verschafft. Nachdem die Einbrecher die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:20

    POL-GT: Unbekannter Mann raubt Bargeld und flüchtet

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (07.09., 20.42 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub auf der Strengerstraße informiert. Den Erkenntnissen zufolge wurde ein 26-jähriger Mann aus Gütersloh gegen 20.30 Uhr auf der Strengerstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Kurz darauf schlug der Tatverdächtige den 26-Jährigen unvermittelt, entriss diesem eine geringe Bargeld aus ...

    mehr
