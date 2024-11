Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt geparktes Fahrzeug und flüchtet von der Unfallstelle.

Viernheim (ots)

Mit Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht befasst sich die Polizei Lampertheim-Viernheim. Am Sonntag, den 10.11.2024 hatte ein Fahrzeugbesitzer in der Waldstraße in Viernheim seinen PKW geparkt. Das Fahrzeug stand seit ca. 19:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 26. Gegen 21:30 Uhr wurde festgestellt, dass der geparkte PKW beschädigt wurde. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Waldstraße und kollidierte hierbei vermutlich mit seinem Außenspiegel mit dem geparkten PKW Ford. An dem geparkten PKW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

