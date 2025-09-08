Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Varenseller Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstagabend (06.09., 19.15 Uhr) ereignete sich auf der Varenseller Straße ein Alleinunfall aufgrund eines internistischen Notfalls einer 26-jährigen Autofahrerin. Zuvor befuhr die Gütersloherin mit einem Ford die Varenseller Straße in Richtung Wiedenbrück. Kurz vor der Einmündung Am Nonenplatz verlor die 26-Jährige ihr Bewusstsein und kam mit dem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Wagen einen Grünstreifen, den angrenzenden Radweg sowie eine Grünfläche. Abschließend kollidierte das Auto mit einem Erdhügel und kam zum Stehen.

Die 26-jährige Fahrerin sowie ein auf der Rücksitzbank sitzendes zweijähriges Kind wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung vorsorglich in ein nahes Krankenhaus gebracht. Eine 57-jährige Beifahrerin aus Rheda-Wiedenbrück hingegen wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

Das unfallbeschädigte Auto musste durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell