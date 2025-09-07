Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Straßensperrung nach Verkehrsunfall

Euskirchen-Weidesheim (ots)

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 49jähriger Mann aus Köln mit seinem Kleintransporter mit Anhänger die L210 aus Rtg. Weidesheim in Rtg. Dom-Esch. Auf gerader Strecke geriet der Anhänger des Kleintransporters, auf welchem ein weiterer Kleintransporter transportiert wurde, ins Schlingern. Nachfolgend überschlug sich das Gespann und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die L210 war im Bereich der Unfallstelle, wegen der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma, bis 00:50 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell