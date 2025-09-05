Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrradschlauch löste sich von Vorderreifen

Zülpich (ots)

Am Donnerstag, dem 4. September, stürzte eine 61-jährige Frau aus Mechernich gegen 12:40 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Frankengraben in Zülpich.

Sie befuhr die Straße Frankengraben in Fahrtrichtung Römerallee.

Hierbei nutzte sie den dafür vorgesehenen Fahrradschutzstreifen. Während der Fahrt löste sich der Fahrradschlauch im Vorderreifen.

Die Frau stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich.

Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell