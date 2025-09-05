Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kollision im Kreisverkehr

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (4. September) kam es um 7.50 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw-Fahrer auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen.

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Münstereifeler Straße in Richtung Euskirchener Innenstadt.

Am Kreisverkehr Münstereifeler Straße/Thomas-Eßer-Straße beabsichtigte er, in den Kreisverkehr einzufahren.

Dabei übersah er einen 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Euskirchen, der sich bereits auf der Kreisfahrbahn des Kreisverkehrs befand.

Es kam zur Kollision zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem Pkw-Fahrer.

Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

