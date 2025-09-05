Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kollision im Kreisverkehr
Euskirchen (ots)
Am Donnerstag (4. September) kam es um 7.50 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw-Fahrer auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen.
Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Münstereifeler Straße in Richtung Euskirchener Innenstadt.
Am Kreisverkehr Münstereifeler Straße/Thomas-Eßer-Straße beabsichtigte er, in den Kreisverkehr einzufahren.
Dabei übersah er einen 60-jährigen Pedelec-Fahrer aus Euskirchen, der sich bereits auf der Kreisfahrbahn des Kreisverkehrs befand.
Es kam zur Kollision zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem Pkw-Fahrer.
Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
