Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer bei Kollision mit Baum lebensgefährlich verletzt

Dahlem (ots)

Am heutigen Donnerstag (4. September) kam es um 12.15 Uhr auf der Landstraße 110 bei Dahlem zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen:

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Rheinland-Pfalz befuhr die L 110 von Dahlem-Neuhaus kommend in Richtung Dahlem-Schmidtheim.

In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Graben.

Dort kollidierte der Pkw mit einem Baum.

Neben dem 70-jährigen Fahrer befand sich eine 65-jährige Beifahrerin in dem Fahrzeug.

Beide Personen wurden bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die 65-jährige Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der 70-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Die Unfallörtlichkeit ist zur Zeit noch gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

