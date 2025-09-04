Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trockner geriet in Brand

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 3. September, kam es um 20.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hubert-Salentin-Straße in Euskirchen zu einem Brand.

Im Keller des Hauses geriet ein Trockner in Brand.

Ein 18-jähriges Familienmitglied bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr.

Noch vor deren Eintreffen konnte der 55-jährige Eigentümer den Brand löschen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden beide Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

