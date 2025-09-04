Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Trockner geriet in Brand
Euskirchen (ots)
Am gestrigen Mittwoch, dem 3. September, kam es um 20.40 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Hubert-Salentin-Straße in Euskirchen zu einem Brand.
Im Keller des Hauses geriet ein Trockner in Brand.
Ein 18-jähriges Familienmitglied bemerkte die starke Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr.
Noch vor deren Eintreffen konnte der 55-jährige Eigentümer den Brand löschen.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden beide Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.
