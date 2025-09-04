PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 15-jähriger Radfahrer kollidiert mit Zug am Bahnübergang

Euskirchen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (4. September) kam es um 7.28 Uhr zu einem schweren Unfall an einem Bahnübergang in der Straße "Appelsgarten" in Euskirchen.

Ein 15-jähriger Radfahrer aus Euskirchen befuhr die Straße "Appelsgarten" aus Richtung Kleinbüllesheim kommend in Richtung Euskirchener Innenstadt.

An dem dortigen Bahnübergang musste der Jugendliche zunächst an den geschlossenen Halbschranken warten, da ein Zug aus Richtung Euskirchen in Fahrtrichtung Köln den Übergang passierte.

Obwohl die Schranken weiterhin geschlossen blieben, fuhr der Jugendliche mit seinem Fahrrad auf die Gleise, um diese zu überqueren.

Dabei übersah er einen weiteren Zug, der sich aus Richtung Köln in Richtung Euskirchen näherte.

Auf den Gleisen kam es zur Kollision zwischen dem Zug und dem Radfahrer.

Der Jugendliche erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen.

Der Bahnübergang im Bereich der Straße Appelsgarten für die Unfallaufnahme bis 12.25 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

