Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl aus Wohnwagen

Schleiden (ots)

Im Zeitraum von Montag (14. Juli), 10 Uhr, bis Montag (1. September), 17.30 Uhr, sind Unbekannte in einen Wohnwagen auf dem Campingplatz in der Straße Im Wiesengrund in Schleiden eingebrochen.

Hierbei wurde die Eingangstür des Wohnwagens aufgebrochen.

Aus dem Wohnwagen wurden unter anderem ein Fernseher sowie mehrere Möbelstücke entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten bzw. der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell