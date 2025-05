POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warstein (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, kam es in Warstein auf der Sauerlandstraße, zwischen Hirschberg und Niederbergheim, zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad. Der 18-jährige Fahrer des Leichtkraftrades kam in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

