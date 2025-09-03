Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Illegale Entsorgung von Öl-Containern
Schleiden (ots)
Dreist, rücksichtslos und brandgefährlich:
Zwischen Dienstagabend (2. September, 21.15 Uhr) und Mittwochmorgen (3. September, 8.50 Uhr) haben Unbekannte im Bereich der Straße Walberhof bei Schleiden-Morsbach, insgesamt 19 mit Altöl gefüllte IBC-Container entsorgt.
Die schweren Fässer landeten nicht ordentlich an einer Annahmestelle, sondern wurden auf einem asphaltierten Parkplatz mitten im Nationalpark Eifel abgestellt - beziehungsweise ganz offensichtlich von einem Lkw dort "abgeladen". Von Hand kann man die tonnenschwere Fracht jedenfalls kaum bewegt haben.
Das Ergebnis: Rund 1.000 Quadratmeter Fläche sind nun mit Öl verunreinigt.
Die Container wurden vom zuständigen Ordnungsamt übernommen und werden nun entsorgt - ein immenser Schaden für Natur und Umwelt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen (besonders schwerer Fall) aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten / einem Lkw bzw. der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
