Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Illegale Entsorgung von Öl-Containern

Schleiden (ots)

Dreist, rücksichtslos und brandgefährlich:

Zwischen Dienstagabend (2. September, 21.15 Uhr) und Mittwochmorgen (3. September, 8.50 Uhr) haben Unbekannte im Bereich der Straße Walberhof bei Schleiden-Morsbach, insgesamt 19 mit Altöl gefüllte IBC-Container entsorgt.

Die schweren Fässer landeten nicht ordentlich an einer Annahmestelle, sondern wurden auf einem asphaltierten Parkplatz mitten im Nationalpark Eifel abgestellt - beziehungsweise ganz offensichtlich von einem Lkw dort "abgeladen". Von Hand kann man die tonnenschwere Fracht jedenfalls kaum bewegt haben.

Das Ergebnis: Rund 1.000 Quadratmeter Fläche sind nun mit Öl verunreinigt.

Die Container wurden vom zuständigen Ordnungsamt übernommen und werden nun entsorgt - ein immenser Schaden für Natur und Umwelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen (besonders schwerer Fall) aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten / einem Lkw bzw. der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell