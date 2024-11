Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(jk) Ein unbekannter Täter ist am Freitagabend, 15 November, zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft in Bad Lippspringe an der Detmolder-Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher hebelte eine Zugangstür auf und gelangte so in die Räumlichkeit. Er durchsuchte das Geschäft und flüchtete mit Lebensmittelen in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter dieser Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell