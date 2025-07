Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim -

Pforzheim (ots)

Fünf Tatverdächtige wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Vorläufig festgenommen worden sind am Mittwochnachmittag fünf Frauen im Alter zwischen 19 und 42 Jahren, die mutmaßlich zu einer überregional agierenden Diebesbande gehören. Alle fünf Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Pforzheimer Innenstadt, an dem fünf Frauen gemeinschaftlich zusammenwirkten. Nach einem Zeugenhinweis konnten bereits kurz nach der Tat die fünf Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen konnte daraufhin mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehr als 4.000 Euro festgestellt werden. Es besteht insoweit der dringende Verdacht, dass die fünf aus Frankreich stammenden Frauen zu einer grenzüberschreitend agierenden Diebesbande gehören.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurden die fünf tatverdächtigen Frauen am Donnerstagabend dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls und bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Die fünf Frauen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim und der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Karlsruhe, insbesondere auch zu möglichen weiteren Taten in der Region, dauern weiterhin an.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Silas Lindörfer, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell