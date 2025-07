POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Werkzeuge aus Pkw entwendet

Oberreichenbach (ots) - Im Laufe des Donnerstags wurde in ein Wohnhaus in Oberreichenbach eingebrochen und ein Tresor entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Laufe des Donnerstagnachmittags zu einem Wohnungseinbruch in der Weinstraße in Oberreichenbach. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich mutmaßlich über die Terrassentür unbefugt Zutritt ...

