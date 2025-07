Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 - Fahrer schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der A8 wurde ein 57-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 16:00 Uhr mit seinem Ford die mittlere von drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Nöttingen überholte er einen Klein-Lkw. Beim anschließenden Wiedereinscheren verlor der 57-jährige Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der Pkw zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich der Motorblock des Fahrzeugs und wurde auf die Beifahrerseite des überholten Lkw geschleudert, wo er dessen Aufbau durchschlug. Der 57-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Lkw-Fahrer wurde hierbei nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

