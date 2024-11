Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Täter nach alkoholisierter Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - In der Nacht von Donnerstag (07.11.2024) auf Freitag (08.11.2024) fuhr ein 24-jähriger Autofahrer offenbar alkoholisiert gegen ein parkendes Auto in der Karlsbader Straße. Der 24-Jährige flüchtete anschließend.

Gegen 00.30 Uhr beobachtete ein Zeuge den 24-Jährigen beim Trinken eines alkoholischen Getränks. Anschließend stieg der 24-Jährige mit einer Begleitperson in sein Auto ein und beschleunigte stark. Der 24-Jährige kam anschließend beim Driften von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten Mitsubishi. Anschließend entfernte sich der 24-Jährige mit seinem Auto, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten ermittelten das Tatfahrzeug und trafen den 24-Jährigen an dessen Wohnanschrift an. Dieser war scheinbar betrunken. Die Staatsanwaltschaft ordnete gegen den 24-Jährigen die Sicherstellung und Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels, des Führerscheins, des Pkws und des Handys, sowie eine Blutentnahme, an.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell